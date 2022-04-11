Экс-мэру Рубежного Хортиву сообщили о подозрении в коллаборационизме 11 апреля, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Сергей Хортив (Фото:Факты)

Бывшему мэру города Рубежного Луганской области Сергею Хортиву сообщили о подозрении в коллаборационизме по ч. 1, ч. 5 ст. 111−1 УК Украины.

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Сообщил о подозрении руководитель Луганской областной прокуратуры, отметили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, с 18 по 31 марта 2022 года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий городского главы Рубежного, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями «ЛНР». Получив от них предложение возглавить оккупационные власти в Рубежном, в нарушение требований Конституции и законов Украины, добровольно согласился на него, говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый, находясь в оккупированном российскими войсками и НЗФ Рубежном, во время личного приема граждан вместе с представителями оккупационных войск и в интервью представителям государства-агрессора публично поддержал решение РФ от 24 февраля 2022 года о проведении на территории Украины так называемой «специальной военной операции».

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Также Хортив поддержал действия оккупационных войск, направленные на захват территории Украины, а соответственно публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины. Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины.

Отмечается, что досудебное расследование по уголовному производству поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в Луганской области.

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