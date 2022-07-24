На востоке Украины, попав в засаду танков РФ, погибли два американца, канадец и швед из иностранного легиона 24 июля, 12:36 Международный легион обороны Украины (Фото:Международный легион обороны Украины (ILDU) / Facebook)

Два гражданина США, один гражданин Канады и гражданин Швеции погибли на передовой в Донецкой области, где служили в качестве добровольцев в рядах интернационального легиона Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на командира иностранного легиона Руслана Мирошниченко.

Он заявил, что 18 июля погибли американцы Люк «Скайуокер» Луцишин и Брайан Янг, а также Эмиль-Антуан Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции. Мужчины входили в состав сил специального назначения Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Их подразделение базируется вблизи Северского, города на востоке Донецкой области, которое стало целью российских сил вторжения.

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Отмечается, что пытаясь замедлить продвижение России, иностранные добровольцы были развернуты возле села Григоровка, недалеко от Северского. Там, по словам Мирошниченко, «ребятам была поставлена задача занять огневые позиции» и расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку.

«Они сделали это удачно. Но в конце задачи они попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люка. Трое ребят Эдвард, Эмиль и Брайан немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Потом второй снаряд убил всех», — сказал Мирошниченко.

Согласно отчету о ситуации, полученном POLITICO, иностранные бойцы были направлены в этот район для подкрепления украинских войск специально из-за их навыков и опыта.

«Начали подготовку к расчистке оврага на восточной окраине села Григоровка. Подготовка велась на основании следующей информации: ночью силы противника переправились через реку и закрепились в овраге, возможно, зарывшись. Была явная угроза создания плацдарма и группировки сил для удара по флангу и тылу группировки наших войск», — говорится в донесении командира.

Для выполнения этой задачи была создана группа профессионалов, имеющих опыт войны в Ираке и Афганистане. Два разведчика проверяли территорию, их поддерживала пулеметно-гранатометная группа на случай боевого столкновения и необходимости прикрытия отхода разведгруппы, а также с целью огневого поражения противника. Пока группа продвигалась вперед, говорится в отчете, группа прикрытия попала под сильный минометный огонь вражеской артиллерии калибра 120 мм или более и кассетных боеприпасов. Еще двое военных получили ранения в ходе этой атаки.

В сообщении говорится, что по меньшей мере шесть российских танков «поддерживали четыре БТР численностью до 70 пехотинцев». Согласно отчету, российские силы продолжали обстреливать группу из тяжелой артиллерии, «корректированной беспилотниками», более двух часов.

«В результате двухчасового напряженного боя враг отступил с большими потерями», — говорится в сообщении. Тогда же команда смогла подойти и унести тела иностранных бойцов.

В сообщении, посвященном памяти четырех мужчин, Мирошниченко написал: «Они не прятались, а искали любую возможность, чтобы помочь, все отдались волонтерству и до конца выполняли свой боевой долг на передовой. Спокойно и с честью. Без пафоса, как у настоящих солдат».

Мирошниченко заверил, что убедится в том, что тела бойцов будут возвращены на родину.

По словам Мирошниченко, американец украинского происхождения Луцишин 1991 года рождения работал полицейским в США. Янг 1971 года рождения был американским военным, который после ранения находился в запасе. Когда началось российское вторжение, он решил приехать в Украину, потому что «присягнул защищать свободный мир». Сируа, 1991 года рождения, был фельдшером с опытом работы во Французском иностранном легионе. Патриньяни, 1994 года, был лейтенантом запаса, экономистом и философом в Швеции, который хотел сформировать «взвод шведов».

Напомним, ранее представитель Госдепа США сообщил, что может подтвердить гибель в боях на Донбассе двух американских граждан.

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