Украинские десантники сбили штурмовик оккупантов Су-25 Грач

22 мая, 15:05
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Дым от сбитого российского самолета Су-25 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины/Facebook)

Дым от сбитого российского самолета Су-25 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины/Facebook)

Подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВСУ сбил российский штурмовик Су-25 Грач.

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Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла. Данный факт в очередной раз подтверждает профессионализм воинов-зенитчиков десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также в посте были опубликованы последствия сбития российского штурмовика.

https://www.facebook.com/photo?fbid=376269837880344&set=a.291577646349564
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Су-25 80-я десантно-штурмовая бригада Война России против Украины

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