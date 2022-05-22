Украинские десантники сбили штурмовик оккупантов Су-25 Грач 22 мая, 15:05 Цей матеріал також доступний українською Дым от сбитого российского самолета Су-25 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины/Facebook)

Подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВСУ сбил российский штурмовик Су-25 Грач.

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Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла. Данный факт в очередной раз подтверждает профессионализм воинов-зенитчиков десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

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Также в посте были опубликованы последствия сбития российского штурмовика.

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