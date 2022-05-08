25 500 солдат и более 1100 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала войны против Украины

8 мая, 11:26
Цей матеріал також доступний українською
Уничтожена российская военная техника (Фото:79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев / Facebook)

Уничтожена российская военная техника (Фото:79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев / Facebook)

В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 8 мая.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Потери врага ориентировочно составили:

  • личного состава — около 25 500 ( +400) человек ликвидировано,
  • танков — 1130 ( +8) ед,
  • боевых бронированных машин — 2741 ( +28) ед,
  • артиллерийских систем — 509 ( +0) ед,
  • РСЗО — 179 ( +7) ед,
  • средств ПВО — 86 ( +2) ед,
  • самолетов — 199 ( +0) ед,
  • вертолетов — 156 ( +1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 1961 ( +27) ед,
  • корабли/катера — 12 ( +1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 360 ( +19).
  • Специальная техника — 39 ( +1).
  • Крылатые ракеты — 92 ( +2).
Видео дня

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки ( 7 мая – ред.) наблюдались на Новопавловском направлении», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/312112671101818
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X