25 500 солдат и более 1100 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала войны против Украины
Уничтожена российская военная техника (Фото:79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев / Facebook)
В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 8 мая.
Война России против Украины — главные события 8 мая
Потери врага ориентировочно составили:
- личного состава — около 25 500 ( +400) человек ликвидировано,
- танков — 1130 ( +8) ед,
- боевых бронированных машин — 2741 ( +28) ед,
- артиллерийских систем — 509 ( +0) ед,
- РСЗО — 179 ( +7) ед,
- средств ПВО — 86 ( +2) ед,
- самолетов — 199 ( +0) ед,
- вертолетов — 156 ( +1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 1961 ( +27) ед,
- корабли/катера — 12 ( +1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 360 ( +19).
- Специальная техника — 39 ( +1).
- Крылатые ракеты — 92 ( +2).
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки ( 7 мая – ред.) наблюдались на Новопавловском направлении», — говорится в сообщении.
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