25 500 солдат и более 1100 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала войны против Украины 8 мая, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Уничтожена российская военная техника (Фото:79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев / Facebook)

В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 8 мая.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Потери врага ориентировочно составили:

личного состава — около 25 500 ( +400) человек ликвидировано,

+400) человек ликвидировано, танков — 1130 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 2741 ( +28) ед,

+28) ед, артиллерийских систем — 509 ( +0) ед,

+0) ед, РСЗО — 179 ( +7) ед,

+7) ед, средств ПВО — 86 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 199 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 156 ( +1) ед,

+1) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 1961 ( +27) ед,

+27) ед, корабли/катера — 12 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 360 ( +19).

+19). Специальная техника — 39 ( +1).

+1). Крылатые ракеты — 92 ( +2).

Видео дня

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки ( 7 мая – ред.) наблюдались на Новопавловском направлении», — говорится в сообщении.

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