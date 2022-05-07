Число убитых превысило 25 тысяч. В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины

7 мая, 10:50
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)

В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 7 мая.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Потери врага ориентировочно составили:

  • личного состава — около 25 100 (+200) ликвидировано,
  • танков — 1122 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 2713 (+27) ед,
  • артиллерийских систем — 509 (+7) ед,
  • РСЗО — 172 (+1) ед,
  • средств ПВО — 84 (+1) ед,
  • самолетов — 199 (+0) ед,
  • вертолетов — 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 1934 (+8) ед,
  • корабли/катера — 11 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 341 (+17).
  • Специальная техника — 38 (+0).
  • Крылатые ракеты — 90 (+0).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки (6 мая — ред.) наблюдались в Слобожанском операционном районе», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ

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