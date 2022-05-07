Число убитых превысило 25 тысяч. В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины 7 мая, 10:50 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)

В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 7 мая.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Потери врага ориентировочно составили:



личного состава — около 25 100 ( +200) ликвидировано,

+200) ликвидировано, танков — 1122 ( +12) ед,

+12) ед, боевых бронированных машин — 2713 ( +27) ед,

+27) ед, артиллерийских систем — 509 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 172 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 84 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 199 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 155 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 1934 ( +8) ед,

+8) ед, корабли/катера — 11 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 341 ( +17).

+17). Специальная техника — 38 ( +0).

+0). Крылатые ракеты — 90 ( +0).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки (6 мая — ред.) наблюдались в Слобожанском операционном районе», — говорится в сообщении.

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