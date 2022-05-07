Число убитых превысило 25 тысяч. В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)
В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 7 мая.
Война России против Украины — главные события 7 мая
Потери врага ориентировочно составили:
- личного состава — около 25 100 (+200) ликвидировано,
- танков — 1122 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 2713 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 509 (+7) ед,
- РСЗО — 172 (+1) ед,
- средств ПВО — 84 (+1) ед,
- самолетов — 199 (+0) ед,
- вертолетов — 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 1934 (+8) ед,
- корабли/катера — 11 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 341 (+17).
- Специальная техника — 38 (+0).
- Крылатые ракеты — 90 (+0).
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки (6 мая — ред.) наблюдались в Слобожанском операционном районе», — говорится в сообщении.
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