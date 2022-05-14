27 200 солдат и более 1200 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала войны против Украины
Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 14 мая.
Война России против Украины — главные события 14 мая
Потери врага ориентировочно составили:
- личного состава — около 27 200 (+300) человек ликвидировано,
- танков — 1218 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 2934 (+34) ед,
- артиллерийских систем — 551 (+9) ед,
- РСЗО — 195 (+2) ед,
- средств ПВО — 88 (+0) ед,
- самолетов — 200 (+0) ед,
- вертолетов — 163 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2059 (+17) ед,
- корабли/катера — 13 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 411 (+6).
- Специальная техника — 42 (+1).
- Крылатые ракеты — 95 (+0).
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки (13 мая – ред.) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.
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