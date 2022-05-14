27 200 солдат и более 1200 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала войны против Украины 14 мая, 09:50 Цей матеріал також доступний українською Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 14 мая.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Потери врага ориентировочно составили:



личного состава — около 27 200 ( +300) человек ликвидировано,

+300) человек ликвидировано, танков — 1218 ( +13) ед,

+13) ед, боевых бронированных машин — 2934 ( +34) ед,

+34) ед, артиллерийских систем — 551 ( +9) ед,

+9) ед, РСЗО — 195 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 88 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 200 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 163 ( +1) ед,

+1) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2059 ( +17) ед,

+17) ед, корабли/катера — 13 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 411 ( +6).

+6). Специальная техника — 42 ( +1).

+1). Крылатые ракеты — 95 ( +0).

Видео дня

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки (13 мая – ред.) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.

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