27 200 солдат и более 1200 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала войны против Украины

14 мая, 09:50
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Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 14 мая.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Потери врага ориентировочно составили:

  • личного состава — около 27 200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков — 1218 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 2934 (+34) ед,
  • артиллерийских систем — 551 (+9) ед,
  • РСЗО — 195 (+2) ед,
  • средств ПВО — 88 (+0) ед,
  • самолетов — 200 (+0) ед,
  • вертолетов — 163 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2059 (+17) ед,
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 411 (+6).
  • Специальная техника — 42 (+1).
  • Крылатые ракеты — 95 (+0).
Видео дня

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки (13 мая – ред.) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/316663757313376
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ

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