Бывшие официантки и вышибалы. Чиновники-коллаборанты не справляются с управлением в Херсонской области и хотят сбежать в Крым — перехват 14 мая, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Бывшие официантки и вышибалы, назначенные РФ «руководителями» на территории временно оккупированной Херсонской области, планируют бежать в Крым.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом свидетельствует перехват СБУ, на котором зафиксирован разговор двух коллаборантов.



Отмечается, что из-за своего непрофессионализма коллаборанты ведут регион к гуманитарному кризису и сами это понимают.

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"Вопросы с топливом не решаются — ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются — ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются — ж*па. Люди умирают без медикаментов. Уже начинают потихоньку россиян ненавидеть», — говорит своей «коллеге» один из «чиновников».

Его собеседница подхватывает: «…вот уже седьмой день нет гуманитарки».

Так что вместе приходят к логическому выводу: «Если ничего не изменится, в июне нужно бежать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом или выбивалкой, как я раньше был».

«Наверное, они забыли, что и Херсонская область, и Крым – это Украина. А за государственное предательство и сотрудничество с оккупантами им придется ответить. СБУ об этом позаботится!» - говорится в сообщении.

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