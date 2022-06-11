Чехия подтвердила первую смерть своего добровольца в Украине
Флаг Чехии (Фото:yacubee / pixabay)
В Чехии сообщили о гибели первого чешского добровольца, помогавшего Вооруженным силам Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавский, сообщает Radio Prague International.
Он уточнил, что военнослужащий погиб в Донецкой области, защищая Украину.
По информации из социальных сетей, погиб мужчина из Тршебича. Чешское телевидение сообщило, что он несколько месяцев служил в Украине и погиб от взрыва минометного снаряда.
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