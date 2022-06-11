Чехия подтвердила первую смерть своего добровольца в Украине

11 июня, 16:59
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Флаг Чехии (Фото:yacubee / pixabay)

Флаг Чехии (Фото:yacubee / pixabay)

В Чехии сообщили о гибели первого чешского добровольца, помогавшего Вооруженным силам Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавский, сообщает Radio Prague International.

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Он уточнил, что военнослужащий погиб в Донецкой области, защищая Украину.

По информации из социальных сетей, погиб мужчина из Тршебича. Чешское телевидение сообщило, что он несколько месяцев служил в Украине и погиб от взрыва минометного снаряда.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Чехия Российская агрессия Украина-Чехия Война России против Украины

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