Чехия подтвердила первую смерть своего добровольца в Украине 11 июня, 16:59 Цей матеріал також доступний українською Флаг Чехии (Фото:yacubee / pixabay)

В Чехии сообщили о гибели первого чешского добровольца, помогавшего Вооруженным силам Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавский, сообщает Radio Prague International.

Он уточнил, что военнослужащий погиб в Донецкой области, защищая Украину.

По информации из социальных сетей, погиб мужчина из Тршебича. Чешское телевидение сообщило, что он несколько месяцев служил в Украине и погиб от взрыва минометного снаряда.

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