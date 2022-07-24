В ВСУ служат более 50 тысяч женщин, более 5 тысяч — на передовой — Маляр

24 июля, 14:42
Украинская военнослужащая (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Украинская военнослужащая (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

В Вооруженных Силах Украины на данный момент служат более 50 тысяч женщин, из них более 5 тысяч — находятся на передовой.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр на Втором международном саммите первых леди и джентльменов в Киеве, пишет Фокус.

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Отмечается, что военное командование Украины сняло ограничения для службы женщин — они могут быть танкистами, артиллеристами и заниматься военным дайвингом.

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По словам Маляр, более 38 тысяч женщин в Украине — военнослужащие, в октябре прошлого года года их было 31 тыс. Кроме того, на украинскую армию работают и гражданские женщины, добавила Маляр.

«Чтобы вам была понятна динамика. У нас было два всплеска увеличения количества женщин в ВСУ: первый раз — 2014 год, второй — 2022-й. Такой характер украинской женщины — она сама заходит в Вооруженные Силы и занимает там почетное место. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин», — сказала Маляр.

По ее оценкам, в Украине сегодня один из самых высоких показателей количества женщин в армии по сравнению со странами-членами НАТО.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские женщины Война России против Украины Анна Маляр

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