Силы обороны отразили более 30 атак и уничтожили восемь пунктов управления оккупантов — Генштаб

11 мая, 19:47
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Защитники Украины ведут огонь на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Защитники Украины ведут огонь на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 11 мая, на 442-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по Славянску, Константиновке и Запорожью. Зафиксировано 46 вражеских авиаударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, враг продолжает обстреливать населенные пункты по всем направлениям. Есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены жилые дома, гражданская и административная инфраструктура;
  • вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
  • основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки оккупанты совершили более 30 атак на этих направлениях. За Бахмут и Марьинку продолжаются ожесточенные бои;
  • на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования вражеских наступательных группировок;
  • на Купянском направлении российские оккупанты не наступали;
  • на Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Серебрянского лесничества;
  • на Бахмутском направлении продолжается вражеское наступление. За сутки войска страны-террориста безуспешно пытались наступать в районе Ступочек;
  • на Авдеевском направлении оккупанты совершили провальную попытку наступления в районе Авдеевки;
  • на Марьинском направлении защитники Украины отразили многочисленные атаки россиян в районе Марьинки;
  • на Шахтерском направлении враг безуспешно наступал в районе Новомихайловки;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться и обстреливать населенные пункты;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники. Защитники Украины уничтожили семь российских беспилотников, ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления, 13 районов сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, склад топливно-смазочных материалов, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, средство ПВО и еще две важные цели.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине ликвидировано 196 920 российских оккупантов, из них 610 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Марьинка Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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