Силы обороны отразили более 30 атак и уничтожили восемь пунктов управления оккупантов — Генштаб 11 мая, 19:47 Защитники Украины ведут огонь на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 11 мая, на 442-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по Славянску, Константиновке и Запорожью. Зафиксировано 46 вражеских авиаударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, враг продолжает обстреливать населенные пункты по всем направлениям. Есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены жилые дома, гражданская и административная инфраструктура;



вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;

основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях . За сутки оккупанты совершили более 30 атак на этих направлениях. За Бахмут и Марьинку продолжаются ожесточенные бои;

. За сутки оккупанты совершили более 30 атак на этих направлениях. За Бахмут и Марьинку продолжаются ожесточенные бои; на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования вражеских наступательных группировок;

нет признаков формирования вражеских наступательных группировок; на Купянском направлении российские оккупанты не наступали;

российские оккупанты не наступали; на Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Серебрянского лесничества;

россияне безуспешно пытались наступать в районе Серебрянского лесничества; на Бахмутском направлении продолжается вражеское наступление. За сутки войска страны-террориста безуспешно пытались наступать в районе Ступочек;

продолжается вражеское наступление. За сутки войска страны-террориста безуспешно пытались наступать в районе Ступочек; на Авдеевском направлении оккупанты совершили провальную попытку наступления в районе Авдеевки;

оккупанты совершили провальную попытку наступления в районе Авдеевки; на Марьинском направлении защитники Украины отразили многочисленные атаки россиян в районе Марьинки;

защитники Украины отразили многочисленные атаки россиян в районе Марьинки; на Шахтерском направлении враг безуспешно наступал в районе Новомихайловки;

враг безуспешно наступал в районе Новомихайловки; на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться и обстреливать населенные пункты;

оккупанты продолжают обороняться и обстреливать населенные пункты; авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники. Защитники Украины уничтожили семь российских беспилотников, ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления, 13 районов сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, склад топливно-смазочных материалов, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, средство ПВО и еще две важные цели.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине ликвидировано 196 920 российских оккупантов, из них 610 — за последние сутки.