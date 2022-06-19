33 600 оккупантов ликвидировано. Генштаб ВСУ назвал боевые потери российских войск в войне против Украины

19 июня, 10:11
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Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

В Генштабе ВСУ опубликовали всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 19 июня.

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 33600 (+250) лиц ликвидировано,
  • танков — 1468 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 3577 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 745 (+6) ед,
  • РСЗО — 235 (+2) ед,
  • средства ПВО — 98 (+0) ед,
  • самолетов — 216 (+0) ед,
  • вертолетов — 181 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 598 (+4),
  • крылатые ракеты — 130 (+1),
  • корабли /катера — 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2523 (+10) ед,
  • специальная техника — 55 (+0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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