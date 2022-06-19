33 600 оккупантов ликвидировано. Генштаб ВСУ назвал боевые потери российских войск в войне против Украины
Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)
В Генштабе ВСУ опубликовали всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 19 июня.
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 33600 (+250) лиц ликвидировано,
- танков — 1468 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 3577 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 745 (+6) ед,
- РСЗО — 235 (+2) ед,
- средства ПВО — 98 (+0) ед,
- самолетов — 216 (+0) ед,
- вертолетов — 181 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 598 (+4),
- крылатые ракеты — 130 (+1),
- корабли /катера — 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2523 (+10) ед,
- специальная техника — 55 (+0).
«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении.
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