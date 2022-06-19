33 600 оккупантов ликвидировано. Генштаб ВСУ назвал боевые потери российских войск в войне против Украины 19 июня, 10:11 Цей матеріал також доступний українською Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

В Генштабе ВСУ опубликовали всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 19 июня.

Потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 33600 ( +250) лиц ликвидировано,

+250) лиц ликвидировано, танков — 1468 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 3577 ( +4) ед,

+4) ед, артиллерийских систем — 745 ( +6) ед,

+6) ед, РСЗО — 235 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 98 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 216 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 181 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 598 ( +4),

+4), крылатые ракеты — 130 ( +1),

+1), корабли /катера — 14 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2523 ( +10) ед,

+10) ед, специальная техника — 55 ( +0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении.

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