«В огне, дыме и разрушениях». Азов показал, как сейчас выглядит Мариуполь с неба — видео 14 марта, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь (Фото:Скриншот/Полк Азов)

Полк Азов показал, как сегодня, 14 марта, выглядит Мариуполь, преступно обстреливаемый российскими оккупантами с начала войны России против Украины.

«Так сегодня выглядит Мариуполь с неба. Именно с этого весеннего, открытого для врага неба круглые сутки летят авиабомбы на когда-то красивый приморский город. Остановить вражеских пилотов может только смерть. Они знают, что уничтожают гражданских и продолжают это делать», — говорится в сообщении.

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