Еще хуже, чем в начале марта. 88% украинцев заявили о негативном отношении к России — опрос 15 марта, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Демонстрация в поддержку Украины в Великобритании (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Негативное отношение к Российской Федерации за неделю выросло еще больше — с 81% до 88%, говорится в результатах опроса исследовательской компании Gradus Research от 8 марта.

Также 88% украинцев сообщили в опросе, что их жизнь изменилась «коренным образом» или «сильно» из-за полномасштабного вторжения россии. 1 марта этот показатель составлял 72%.

Инфографика: Gradus Research

Gradus Research опросил 1743 владельцев смартфонов 18−60 лет, проживающих в городах с населением более 50 тысяч человек.

Из этих людей 19% покинули свои дома: переехали в населенный пункт в пределах своей области (29%), в другую область страны (46%) или за границу (21%).

Инфографика: Gradus Research

О намерении вернуться на место постоянного жительства при первой же возможности сообщили 74% респондентов. 1 марта о возвращении думали 51% среди выехавших за границу и каждый третий из этой группы (35%) планировал остаться на новом месте. 8 марта желающих не возвращаться в Украину — всего 9%.

Инфографика: Gradus Research

Основные два направления помощи от государства, которые ожидают украинцы, это гуманитарная помощь (еда, предметы первой необходимости) и эвакуация из «горячих точек» в более безопасные города Украины.

Отношение украинцев к Российской Федерации резко ухудшилось. По состоянию на 1 марта 81% опрошенных определили его как «негативное», а на 8 марта — 88%.

Инфографика: Gradus Research

Полномасштабное вторжение россии стало главной причиной стресса, в основном из-за беспокойства о безопасности близких. Вторая по распространенности причина беспокойства — осознание риска погибнуть во время боевых действий.

Согласно результатам опроса распределение эмоций, испытываемых украинцами в связи с ситуацией, за неделю с 1 по 8 марта не изменилось. На первом месте остается гнев (62%), и он намного опережает последующие за ним напряжение, страх и разочарование. Также большинство населения страны (86%) ощущает сплоченность.

Инфографика: Gradus Research

Ознакомиться с полными результатами опроса можно на сайте Gradus Research.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research с помощью метода самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18−60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

Период проведения поля: первая волна — 28 февраля — 1 марта 2022 года, вторая волна — 8 марта. Размер выборки: первая волна — 2144 респондентов, вторая — 1743 респондента.

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