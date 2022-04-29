В ОРДЛО заставляют студентов вузов массово сдавать кровь для раненых оккупантов — омбудсмен

29 апреля, 13:48
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Оккупанты возле разрушенного здания в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Оккупанты возле разрушенного здания в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В ОРДЛО принуждают студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых оккупантов, которые участвовали в войне России против Украины.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких заведениях, как Донецкий национальный университет, Донецкий национальный технический университет, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донбасская юридическая академия, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Луганский медицинский университет, Луганский аграрный университет Луганский педагогический университет, Луганская академия внутренних дел», — отметила она.

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Омбудсмен подчеркнула, что действия РФ нарушают статью 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, которая касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года.

«Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека в Украине», — подчеркнула Денисова.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Студенты Донорство крови ОРДЛО Людмила Денисова Война России против Украины

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