Ликвидировано около 41 тыс. оккупантов. Наибольшие потери войска РФ понесли на Донецком направлении — Генштаб ВСУ
Украинские военные (Фото:Генштаб)
В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских оккупантов в войне против Украины с 24 февраля по 31 июля.
По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 40830 (+160) человек ликвидировано,
- танков — 1763 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 4004 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 916 (+10) ед,
- РСЗО — 259 (+1) ед,
- средства ПВО — 117 (+0) ед,
- самолетов — 223 (+1) ед,
- вертолетов — 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 735 (+2),
- крылатые ракеты — 174 (+0),
- корабли/катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2902 (+13) ед,
- специальная техника — 80 (+2).
«Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении», — говорится в сообщении.
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