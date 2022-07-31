Ликвидировано около 41 тыс. оккупантов. Наибольшие потери войска РФ понесли на Донецком направлении — Генштаб ВСУ 31 июля, 09:43 Украинские военные (Фото:Генштаб)

В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских оккупантов в войне против Украины с 24 февраля по 31 июля.

По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 40830 ( +160) человек ликвидировано,

+160) человек ликвидировано, танков — 1763 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 4004 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 916 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 259 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 117 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 223 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 190 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 735 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 174 ( +0),

+0), корабли/катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2902 ( +13) ед,

+13) ед, специальная техника — 80 ( +2).

«Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

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