Ликвидировано около 41 тыс. оккупантов. Наибольшие потери войска РФ понесли на Донецком направлении — Генштаб ВСУ

31 июля, 09:43
Украинские военные (Фото:Генштаб)

Украинские военные (Фото:Генштаб)

В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских оккупантов в войне против Украины с 24 февраля по 31 июля.

По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 40830 (+160) человек ликвидировано,
  • танков — 1763 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 4004 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 916 (+10) ед,
  • РСЗО — 259 (+1) ед,
  • средства ПВО — 117 (+0) ед,
  • самолетов — 223 (+1) ед,
  • вертолетов — 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 735 (+2),
  • крылатые ракеты — 174 (+0),
  • корабли/катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2902 (+13) ед,
  • специальная техника — 80 (+2).

«Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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