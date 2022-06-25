34,7 тыс. оккупантов ликвидированы. Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск в войне против Украины 25 июня, 10:35 Цей матеріал також доступний українською Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 25 июня.

Потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 34 700 ( +170) человек ликвидировано,

+170) человек ликвидировано, танков — 1511 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 3645 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 764 ( +5) ед,

+5) ед, РСЗО — 241 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 99 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 217 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 184 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 626 ( +4),

+4), крылатых ракет — 137 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 14 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2560 ( +7) ед,

+7) ед, специальной техники — 60 ( +0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях», — говорится в сообщении.

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