34,7 тыс. оккупантов ликвидированы. Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск в войне против Украины

25 июня, 10:35
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Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 25 июня.

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 34 700 (+170) человек ликвидировано,
  • танков — 1511 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 3645 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 764 (+5) ед,
  • РСЗО — 241 (+0) ед,
  • средств ПВО — 99 (+0) ед,
  • самолетов — 217 (+1) ед,
  • вертолетов — 184 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 626 (+4),
  • крылатых ракет — 137 (+0),
  • кораблей /катеров — 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2560 (+7) ед,
  • специальной техники — 60 (+0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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