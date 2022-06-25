34,7 тыс. оккупантов ликвидированы. Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск в войне против Украины
Тела ликвидированных оккупантов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)
В Генштабе ВСУ назвали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 25 июня.
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 34 700 (+170) человек ликвидировано,
- танков — 1511 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 3645 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 764 (+5) ед,
- РСЗО — 241 (+0) ед,
- средств ПВО — 99 (+0) ед,
- самолетов — 217 (+1) ед,
- вертолетов — 184 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 626 (+4),
- крылатых ракет — 137 (+0),
- кораблей /катеров — 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2560 (+7) ед,
- специальной техники — 60 (+0).
«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях», — говорится в сообщении.
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