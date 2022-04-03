Сегодня гуманитарные коридоры планируют открыть в семи населенных пунктах Украины

3 апреля, 10:25
Цей матеріал також доступний українською
Эвакуационный транспорт (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Эвакуационный транспорт (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Украине 3 апреля планируют открыть семь гуманитарных коридоров для эвакуации местного населения из горячих точек.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Продолжается работа по эвакуации людей гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье. Сейчас под Бердянском находятся 17 автобусов. 10 из них — для эвакуации мариупольцев и местных жителей из Бердянска.

Видео дня

«Если автобусы не пропустят проехать в город, просьба к людям выйти к блокпоста на въезде в город — там они вас будут ждать», — подчеркнула вице-премьер.

Семь автобусов также попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста. Кроме того, сообщается, что по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать собственным автотранспортом.

Планируется эвакуация из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее Луганской области.

«Чтобы начать, ждем прекращения огня со стороны оккупантов», — отметила Верещук.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Запорожье Северодонецк Гуманитарный коридор Лисичанск Рубежное Бердянск Попасная Ирина Верещук Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X