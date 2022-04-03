Сегодня гуманитарные коридоры планируют открыть в семи населенных пунктах Украины
Эвакуационный транспорт (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Украине 3 апреля планируют открыть семь гуманитарных коридоров для эвакуации местного населения из горячих точек.
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Продолжается работа по эвакуации людей гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье. Сейчас под Бердянском находятся 17 автобусов. 10 из них — для эвакуации мариупольцев и местных жителей из Бердянска.
«Если автобусы не пропустят проехать в город, просьба к людям выйти к блокпоста на въезде в город — там они вас будут ждать», — подчеркнула вице-премьер.
Семь автобусов также попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста. Кроме того, сообщается, что по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать собственным автотранспортом.
Планируется эвакуация из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее Луганской области.
«Чтобы начать, ждем прекращения огня со стороны оккупантов», — отметила Верещук.
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