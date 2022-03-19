В Запорожье сегодня прибыли 2 128 беженцев из блокадного Мариуполя
Беженцы из блокадного Мариуполя (Фото:Анатолий Куртев)
Сегодня, 19 марта, во второй половине дня в Запорожье прибыли 363 автомобиля с 2128 жителями Мариуполя, который преступно обстреливается войсками РФ. Из них 648 — дети.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
«В наш город продолжают приезжать беженцы с оккупированных территорий. Все эти люди получили убежище. Сейчас у них есть крыша над головой, нужные продукты, медикаменты, вещи первой необходимости. Переселенцам также оказывается медицинская и психологическая помощь», – отметил он.
За четыре дня в Запорожье прибыли более 15 714 переселенцев из разных населенных пунктов, из них 3 397 дети.
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