В Запорожье сегодня прибыли 2 128 беженцев из блокадного Мариуполя 19 марта, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из блокадного Мариуполя (Фото:Анатолий Куртев)

Сегодня, 19 марта, во второй половине дня в Запорожье прибыли 363 автомобиля с 2128 жителями Мариуполя, который преступно обстреливается войсками РФ. Из них 648 — дети.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«В наш город продолжают приезжать беженцы с оккупированных территорий. Все эти люди получили убежище. Сейчас у них есть крыша над головой, нужные продукты, медикаменты, вещи первой необходимости. Переселенцам также оказывается медицинская и психологическая помощь», – отметил он.

Видео дня

За четыре дня в Запорожье прибыли более 15 714 переселенцев из разных населенных пунктов, из них 3 397 дети.

Фото: Анатолий Куртев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.