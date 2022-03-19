За сутки ВСУ уничтожили командующего 8-й армией РФ и несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской областях — Арестович 19 марта, 12:28 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Скриншот видео ОПУ)

За сутки 18 марта украинские военные нанесли мощные удары противнику и уничтожили несколько тыловых колонн войск РФ в Сумской и Николаевской областях, сообщил на утреннем брифинге советник руководителя ОП Алексей Арестович.

Он также отметил, что в настоящее время военно-политическое руководство продолжает контролировать обстановку на фронтах.

В течение 24-х суток войны России против Украины существенных изменений в состоянии, положении или характере действий противника, ВСУ и сил обороны не произошло. Идут тактические бои местного значения. Основное направление сосредоточения действий российских оккупантов остается неизменным – Изюм, Волноваха, Херсон, Николаев, сообщил Арестович.

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«По предварительным данным, уничтожен командующий 8-й общей армией южного военного округа РФ. Эта армия отвечала за создание первого и второго АК или так называемых милиций так называемых «ЛНР" и «ДНР". И несла основную ответственность за события на Донбассе в течение предыдущих восьми лет. Вы будете очень смеяться, но это произошло в районе аэропорта Чернобаевка, где [украинские военные уничтожают оккупантов] шестой раз подряд», — отметил советник главы ОП.

Он добавил, что воздушные силы Украины в сутки уничтожили 12 воздушных целей. А также поблагодарил всех защитников Мариуполя — морскую пехоту Украины, подразделения Национальной полиции, отдельный полк специального назначения Азов, демонстрирующих исключительное мужество и профессионализм, защищая город.

«Уважаемые собратья, ваше мужество, ваш героизм, ваш исключительный военный профессионализм позволяют нам решить проблему Мариуполя на самом высоком международном уровне. Каждая минута, которую вы выиграли, спасает местных жителей. […] Спасибо вам за исключительный массовый героизм. Руководство страны специально работает на освобождение и спасение Мариуполя, осуществляя все возможные и невозможные международные механизмы», - подчеркнул Арестович.

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