РФ не наносила удары по Харькову за прошедшие сутки, однако обстреливала область — глава ОВА 14 мая, 14:42 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные смотрят на столб дыма, который поднимается от хлебозавода после обстрела Харькова, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Прошедшие сутки, 13 мая, российские оккупанты не наносили удары по Харькову, сосредоточив внимание на позициях ВСУ и общинах Харьковской области. От обстрелов страдают Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие населенные пункты.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано. Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости», — отметил он.

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Синегубов добавил, что ВСУ оттесняют врага и жители начинают возвращаться в свои дома.

«Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все — дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и т.д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных сообщений воздержаться от возвращения», - сообщил глава ОВА.

По его словам, областные власти продолжают работать над восстановлением критической инфраструктуры и доставкой гуманитарной помощи, особенно для жителей только освобожденных населенных пунктов.

"Спасибо волонтерам и бизнесу, которые возобновят работу на Харьковщине, и тем, кто и не завершал работать. Каждый на своем фронте мы делаем все, чтобы приблизить победу!» – подчеркнул Синегубов.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российское командование отводит свои подразделения от Харькова и пытается не допустить оцепления группировки в районе Изюма.

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