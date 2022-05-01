Коридор в Запорожье. Из Мариуполя сегодня попытаются вывезти гражданских 1 мая, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 26 марта 2022 года (Фото:Азов)

Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ Порт Сити.



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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно. Молимся, чтобы все сработало», — говорится в сообщении.

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Напомним, в Мариуполь в субботу вечером, 30 апреля, приехала эвакуационная колонна. С территории Азовстали смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планировали отвезти на подконтрольную Украине территорию, в Запорожье.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении уже трех массовых захоронений мирных жителей.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. Сейчас они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там в подземных тоннелях находятся жители города, в том числе женщины и дети.

Российские войска сбрасывают многотонные авиационные бомбы на комбинат. Украинские власти неоднократно заявляли, что ситуация в Мариуполе, и в частности на Азовстали, критическая, требуя от РФ гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

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