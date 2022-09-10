Сводка Генштаба. РФ перебросила в Херсонскую область 1300 «кадыровцев», авиация ВСУ нанесла 33 удара по скоплениям оккупантов 10 сентября, 07:34 Украинские военные ведут огонь возле линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Для усиления группировки РФ на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное подразделение «кадыровцев». Всего их — до 1300 человек.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 субботы, 10 сентября.

Ситуация на фронте следующая.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском — враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах Славгорода и Великой Писаревки Сумской области.

и направлениях без существенных изменений. На — враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах Славгорода и Великой Писаревки Сумской области. На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, боевых машин и реактивной артиллерии районы Дмитровки, Прудянки, Золочева, Сосновки, Дуванки, Уды, Липцев, Победы, Момотова и Борщева.

направлении оккупанты обстреляли из танков, боевых машин и реактивной артиллерии районы Дмитровки, Прудянки, Золочева, Сосновки, Дуванки, Уды, Липцев, Победы, Момотова и Борщева. На Славянском — районы Славянска, Долины, Краснополья, Большой Камышевахи, Никольского, Дубравного; на Краматорском — Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григоровки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

— районы Славянска, Долины, Краснополья, Большой Камышевахи, Никольского, Дубравного; на — Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григоровки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Армия РФ открывала огонь по ряду населенных пунктов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В частности, по Соледару, Бахмуту, Зайцевому, Красногоровке, Авдеевке, Опытному.

и направлениях. В частности, по Соледару, Бахмуту, Зайцевому, Красногоровке, Авдеевке, Опытному. На Новопавловском и Запорожском — по Марьинке, Угледару, Гуляйполю, Орехову, Новополью и другим населенным пунктам.

и — по Марьинке, Угледару, Гуляйполю, Орехову, Новополью и другим населенным пунктам. На Южнобужском направлении россияне продолжили обстрелы вдоль линии столкновения и вели воздушную разведку, применяя беспилотники. Генштаб зафиксировал 36 вылетов.

направлении россияне продолжили обстрелы вдоль линии столкновения и вели воздушную разведку, применяя беспилотники. Генштаб зафиксировал 36 вылетов. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов в районах Зайцево, Веселой Долины, Соледара, Бахмута и Первомайского.



в районах Зайцево, Веселой Долины, Соледара, Бахмута и Первомайского. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 33 удара ( уничтожила склад боеприпасов), атаковала почти 25 опорных пунктов и места скопления живой силы и техники врага. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

уничтожила склад боеприпасов), атаковала почти 25 опорных пунктов и места скопления живой силы и техники врага. Подразделения ПВО на разных направлениях уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету. Наземные и ракетные войска ВСУ поразили 18 пунктов управления разного уровня, районы сосредоточения живой силы РФ, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения и более 20 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Видео дня

За последние дни ВСУ освободили от российских оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории Украины и вклинились на отдельных направлениях в их оборону на глубину до 50 км.

Защитники освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Сейчас на деоккупированных территориях, по данным Генштаба, полиция фиксирует многочисленные преступления россиян, территории разминируют, а населению оказывают помощь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.