101-й день войны. Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру, Украина и Россия провели обмен телами погибших военных — главное 4 июня, 21:19 Цей матеріал також доступний українською 4 июня — 101-й день полномасштабной войны России против Украины (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

4 июня — 101-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ подает обзор ключевых событий субботы.

Украина и РФ провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Операцию проводили МинВОТ, ГУР МО, СБУ, Генштаб ВСУ и другие силовые структуры Украины.

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Из-за обстрелов российских оккупантов загорелся деревянный скит Святогорской лавры. Зеленский призвал ЮНЕСКО исключить РФ из организации

В результате обстрелов оккупантов в Донецкой области загорелся деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры. Реагируя на очередную атаку россиян, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает логического и справедливого ответа ООН и ЮНЕСКО, поскольку статус организации не предусматривает объединение с террористами, а «изоляция России должна быть полной».

Он сообщил, что в результате разрыва российских снарядов в кельях Лавры на этой неделе погибли четыре человека, еще столько же — тяжело ранены.

«Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая будет к этому призывать. Потому что именно Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на ее место. Это принесет мир и спасет жизнь», — подчеркнул глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что РФ не следует «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было проводить «дипломатические переговоры». По его словам, российский диктатор Владимир Путин совершил «фундаментальную и историческую ошибку» для себя, своего народа и истории, начав полномасштабное вторжение в Украину.

Днем самолет РФ, зашедший со стороны российского села Николаевка, осуществил шесть пусков ракетами по приграничной территории Сумской области, сообщили в Госпогранслужбе.

За три часа до этого российский беспилотник сбросил два взрывных устройства в Великописаревском районе региона. А около четырех часов утра вражеская авиация осуществила шесть пусков ракет, разорвавшихся на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева. В результате атаки погибли три человека, за жизнь еще четырех борются медики — они получили ранения. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Активность российской авиации остается высокой на Донбассе, при этом российские самолеты наносят удары с использованием как управляемых, так и неуправляемых боеприпасов, заявили в Минобороны Великобритании.

«Комбинированное применение авиационных и артиллерийских ударов явилось ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе. Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к широкомасштабным разрушениям населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка повлекло за собой значительные сопутствующие убытки и жертвы среди гражданского населения», — отметили там.

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать резервы на слобожанском направлении, чтобы попытаться продолжить наступление в направлениях Изюма, Барвенкового и Славянска. За установление полного контроля над Северодонецком продолжаются бои. На донецком направлении россияне ударили четырьмя ракетами из тактического ракетного комплекса Точка-У по районам Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска, а также нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску и Соледару.

В Генштабе подчеркнули: украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются боевые действия.

Министр обороны Украины Алексей Резников поделился оптимистичными прогнозами, что активные боевые действия между Вооруженными силами Украины и российскими оккупационными войсками прекратятся до конца 2022 года.



Он напомнил участникам Международного форума безопасности GLOBSEC-2022 в Братиславе, что планы Кремля основываются на убеждении в том, что все земли вокруг России являются «их», поэтому их нужно «вернуть».

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