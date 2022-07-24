Сводка Генштаба. Оккупанты РФ хотят создать условия для наступления на Бахмут, ВСУ отбросили их от Углегорской ТЭС 24 июля, 07:23 Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения продолжают бить по местам сосредоточения армии РФ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Армия РФ ведет боевые действия, чтобы создать условия для проведения наступления на Бахмут Донецкой области. Чтобы взять под контроль Углегорскую ТЭС, россияне проводили штурм по нескольким направлениям, но ВСУ снова их отбросили.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 воскресенья, 24 июля.

Ситуация в других районах следующая.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают усиливать пограничные районы Брестской и Гомельской областей.

и направлениях без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают усиливать пограничные районы Брестской и Гомельской областей. На Северском — оккупанты обстреливали населенные пункты Черниговской и Сумской областей. Периодически проводят воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах этих регионов.

— оккупанты обстреливали населенные пункты Черниговской и Сумской областей. Периодически проводят воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах этих регионов. На Харьковском направлении враг открыл огонь по районам ряда поселков из ствольной и реактивной артиллерии.

направлении враг открыл огонь по районам ряда поселков из ствольной и реактивной артиллерии. На Краматорском направлении российские военные осуществили обстрел возле Северского, Спорного и других населенных пунктов; задействовали беспилотник. На Бахмутском — открыли огонь по гражданской инфраструктуре в районах Зайцевого, Нью-Йорка, Новолуганского и других. Задействовали армейскую авиацию.

направлении российские военные осуществили обстрел возле Северского, Спорного и других населенных пунктов; задействовали беспилотник. На — открыли огонь по гражданской инфраструктуре в районах Зайцевого, Нью-Йорка, Новолуганского и других. Задействовали армейскую авиацию. На Авдеевском , Новопавловском и Запорожском направлениях Генштаб зафиксировал систематические обстрелы возле Авдеевки, Угледара и многих других населенных пунктов. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

, и направлениях Генштаб зафиксировал систематические обстрелы возле Авдеевки, Угледара и многих других населенных пунктов. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. На Южнобужском направлении главные усилия армия РФ сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, обстреливая гражданскую и военную инфраструктуру ряда поселков.

Видео дня

Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и складам российских оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.