Российская агрессия. ПВО Украины уничтожила десять самолетов и вертолетов оккупантов — Генштаб ВСУ 16 марта, 22:59 Цей матеріал також доступний українською Российский самолет под Киевом (Фото:Reuters TV via REUTERS)

Украинские защитники за сутки, 16 марта, сбили десять российских самолетов и вертолетов, сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Telegram.

«Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня», — сообщает ведомство.

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Также противовоздушная оборона Сухопутных войск сообщает о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.

«Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения — пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели», — подытожили в Генштабе.

Президент США Джо Байден 16 марта объявил, что США передадут дополнительную помощь для Украины, в том числе системы ПВО.

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