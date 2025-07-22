Самая масштабная программа со времен распада СССР. РФ планирует потратить на собственное перевооружение до 2036 года около 1,1 трлн долларов — Буданов

22 июля, 13:35
Россия планирует потратить на собственное перевооружение до 2036 года (Фото: ГУР Минобороны / Facebook)

Российская Федерация планирует потратить на собственное перевооружение до 2036 года около 1,1 трлн долларов.

Об этом заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, сейчас Россия планирует самую масштабную программу перевооружения со времен распада Советского Союза.

«Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне», — сказал Буданов.

В частности, в рамках военной реформы в РФ уже созданы два новых военных округа Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

«Россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок. Для этого Москва наращивает присутствие в Африке, прежде всего используя для этого свои прокси- силы: ЧВК Вагнер и „африканский корпус“, а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру», — говорит Буданов.

Также россияне пытаются проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, через подконтрольные СМИ и лидеров мнений вмешиваются в цивилизованный демократический процесс.

«Москва имеет целью навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где „большие“ государства, прежде всего — Российская Федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира», — считает руководитель разведки.

