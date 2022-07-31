Армия РФ перебрасывает подразделения со Славянского на Запорожское направление, продвинулась возле Авдеевки — сводка Генштаба

31 июля, 19:30
Боец батальона Карпатская Сечь стреляет из миномета на передовой в Харьковской области, 1 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Боец батальона Карпатская Сечь стреляет из миномета на передовой в Харьковской области, 1 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Российские оккупанты перемещают свои отдельные подразделения из Славянского на Запорожское направление.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 31 июля.

Ситуация на направления следующая.

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  • На Волынском и Полесском — без изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси ужесточают охрану участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
  • На Северском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. В последней провели воздушную разведку БПЛА возле Железного Моста.
  • На Харьковском направлении враг осуществлял огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Харькова, Дементиевки и ряда других населенных пунктов. Недалеко от Старого Салтова нанес авиаудар. Военные РФ безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Получили отпор и отошли.
  • На Славянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов поселков, на Краматорском — использовал для этого ствольную реактивную артиллерию и танки. В районе Серебрянки разведывательные группы РФ пытались выявить позиции ВСУ, но успеха не имели и отошли.
  • На Бахмутском направлении российские военные под прикрытием авиации пытались улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Украинские бойцы метким огнем сорвали эти планы. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли.
  • На Авдеевском направлении российская штурмовая и армейская авиация ударила по Авдеевке, Новоселовке и Юрьевке. Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песок — штурм провалился. Возле Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.
  • На Новопавловском направлении Генштаб зафиксировал артобстрел ряда населенных пунктов, штурмовая и армейская авиация врага нанесла удары возле Малых Щербаков, Степного, Марьинки и Егоровки.
  • На Южнобужском направлении Россия сосредотачивается на удержании занятых рубежей и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления. Оккупанты применяют средства огневого поражения, обстреливая позиции ВСУ, разрушая объекты гражданской и военной инфраструктуры вдоль линии столкновения и в глубине обороны.
Видео дня
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Ранее в украинской разведке сообщили, что в Запорожской области оккупанты отводят личный состав из двух населенных пунктов — Верхнего Токмака и Черниговки.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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