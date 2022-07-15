«Не закончится осенью». Нацгвардеец Маркив о продолжительности войны с РФ

15 июля, 19:41
Учения украинских военных на Донбассе недалеко от линии фронта, 15 июля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Учения украинских военных на Донбассе недалеко от линии фронта, 15 июля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Офицер батальона оперативного назначения НГУ имени генерала Кульчицкого Виталий Маркив в интервью Радио НВ выразил мнение, что война России против Украины будет продолжительной.

«К сожалению, эта война не закончится завтра, не закончится осенью. Я не буду сейчас пропагандировать сколько времени, но мы должны готовиться к затяжной войне. …Уже тогда (в 2014 году – ред.) для бойцов, ушедших защищать свою страну, было понятно, что рано или поздно это не закончится перемирием, это приведет к полномасштабной, большой войне. И общество должно готовиться, что пока Россия будет в таком составе, будет нашим соседом, от них мира ожидать ни в коем случае мы не должны. В латыни есть такая поговорка: если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне», — заявил Маркив.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=kKq7N_P86dk&t=1425s

В интервью BBC, опубликованном 15 июля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что закончить войну до конца года вполне возможно.

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В июле 2019 года суд первой инстанции в итальянском городе Павия (Ломбардия) приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели на Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

Основываясь на информации кремлевской пропаганды, суд признал украинца виновным в том, что он якобы сыграл роль наводчика, передав украинским военным координаты местонахождения погибших.

В то же время, по данным украинских властей, обстрелы, в результате которых погибли Роккелли и Миронов, устроили оккупационные силы РФ. Как следствие, миланский апелляционный суд, изучив предоставленные доказательства, признал Маркива невиновным. Он пробыл в тюрьме три года и четыре месяца.

3 ноября 2020 года апелляционный суд в Милане полностью оправдал Виталия Маркива, и на следующий день он вернулся в Украину. В конце марта 2021 года стало известно, что сторона обвинения подала кассационную жалобу на решение суда, которым оправдали нацгвардейца.

В мае 2021 года Маркив вернулся на службу в Нацгвардию.

В декабре того же года Верховный кассационный суд Рима оставил в силе его оправдательный приговор.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Виталий Маркив Радио НВ Война России против Украины

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