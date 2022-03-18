В Украине создали Национальное информационное бюро. Собирают данные о пропавших без вести украинцах и пленных оккупантах 18 марта, 00:38 Цей матеріал також доступний українською Национальное информационное бюро собирает информацию об украинцах, которые погибли, пропали без вести или попали в плен оккупантов РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине создали Национальное информационное бюро, которое будет собирать и систематизировать информацию об украинцах, которые погибли, пропали без вести или попали в плен. Также там будут данные о пленных и погибших оккупантах РФ.



Об этом во время брифинга 17 марта заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, соответствующее решение отвечает нормам международного гуманитарного права и было принято на заседании правительства. Цель бюро — сбор информации с помощью всех возможных способов, обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно удерживаемых РФ, в том числе и мирном населении.

"В дальнейшем мы создадим что-то вроде обменного фонда и через структуры Международного комитета Красного Креста, который будет выступать нейтральным посредником, будем предоставлять информацию противоположной стороне", — заявила Верещук.



Она пояснила: Национальное информационное бюро будет действовать согласно статьям 122 и 136 Женевской конвенции и будет находиться в сфере влияния МинВоТ.

С 21:00 четверга, 17 марта, бюро запустило горячую линию: 1648 и 044-287-81-65. Она также будет функционировать в мессенджерах.



Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта заявил, что в Украине уже две тысячи пленных россиян, которые могут дать показания о преступлениях Росси, и подчеркивал, что с ними обращаются в рамках Женевских конвенций. В Офисе президента говорили, что для пленных оккупантов могут создать лагеря.



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