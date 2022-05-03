Информационная война. На захваченных территориях более ста СМИ были вынуждены прекратить работу — МИД Украины
За время войны России против Украины россияне убили более двадцати украинских и иностранных журналистов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
На захваченных оккупантами территориях Украины были вынуждены прекратить работу более ста региональных медиа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
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«Более ста региональных медиа на временно захваченных территориях вынуждены были прекратить работу из-за угроз, уничтожения редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за время войны России против Украины россияне убили более двадцати украинских и иностранных журналистов.
В списке преступлений РФ против украинских СМИ- убийства и похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен, хакерские атаки на сайты информационных ресурсов, добавили в пресс-службе.
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«Украинские города, оккупированные или окруженные Россией, изолируются от украинского информационного пространства, там блокируется украинская речь и работа национальных интернет-операторов», — добавили в МИД.
Также на захваченных территориях РФ запускает трансляцию своих пропагандистских каналов, которые оправдывают российское вторжение и разжигают межнациональную рознь, отмечает ведомство.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что на захваченных территориях Запорожской области оккупанты разыскивают журналистов, чтобы принудить их к сотрудничеству.
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