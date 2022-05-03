Информационная война. На захваченных территориях более ста СМИ были вынуждены прекратить работу — МИД Украины 3 мая, 15:40 Цей матеріал також доступний українською За время войны России против Украины россияне убили более двадцати украинских и иностранных журналистов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На захваченных оккупантами территориях Украины были вынуждены прекратить работу более ста региональных медиа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Война России против Украины — главные события 3 мая

«Более ста региональных медиа на временно захваченных территориях вынуждены были прекратить работу из-за угроз, уничтожения редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации», — говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что за время войны России против Украины россияне убили более двадцати украинских и иностранных журналистов.

В списке преступлений РФ против украинских СМИ- убийства и похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен, хакерские атаки на сайты информационных ресурсов, добавили в пресс-службе.

«Украинские города, оккупированные или окруженные Россией, изолируются от украинского информационного пространства, там блокируется украинская речь и работа национальных интернет-операторов», — добавили в МИД.

Также на захваченных территориях РФ запускает трансляцию своих пропагандистских каналов, которые оправдывают российское вторжение и разжигают межнациональную рознь, отмечает ведомство.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что на захваченных территориях Запорожской области оккупанты разыскивают журналистов, чтобы принудить их к сотрудничеству.

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