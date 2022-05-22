ВСУ на юге уничтожили 29 оккупантов и значительное количество вражеской техники 22 мая, 03:19 Цей матеріал також доступний українською ВСУ накрыли огнем контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника (Фото:facebook.com/okPivden)

За минувшие сутки, 21 мая, украинские военные на Южном направлении уничтожили 29 оккупантов. Кроме того, было уничтожено значительное количество вражеской военной техники.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.



Указывается, что на линии столкновения в Херсонской и Николаевской области противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу и усовершенствование фортификационного оборудования своих позиций. Новых ударных группировок оккупанты не создавали, активных наступательных действий не вели. Вместо этого проводили воздушную разведку украинских позиций, но потерял беспилотник-разведчик Орлан-10 выстрелом от ВСУ.

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Кроме того, была уничтожена крылатая ракета, направленная перед рассветом в Одесскую область.

Кроме того, ВСУ накрыли огнем контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника в Херсонской области. Управление подразделениями противником утрачено.

В результате ракетно-артиллерийской активности украинских военных при поддержке авиации противник за сутки потерял 29 человек, модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу Мста-С и другую бронированную технику.

«Очень символично на могилку планов врага наши ребята «положили» два «цветка» — крупнокалиберную пушку " Гиацинт" и самоходное орудие большой мощности "Пион", - отмечают в ОК Юг.

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