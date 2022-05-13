Нанесли более 100 ударов по врагу. Украинские защитники 12 мая уничтожили 57 рашистов на юге

13 мая, 05:04
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На Херсонщине оккупанты попали в ловушку — ОК Юг (Фото:ОК Юг via Facebook)

На Херсонщине оккупанты попали в ловушку — ОК Юг (Фото:ОК Юг via Facebook)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 12 мая нанесли на юге более 100 ударов по позициям врага, уничтожив 57 российских оккупантов, 60 единиц бронетехники и 3 единицы автомобильной техники РФ.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Как сообщает оперативное командование Юг, этого удалось добиться ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией ВСУ.

Видео дня
https://www.facebook.com/okPivden/videos/1050930365804079/

Отмечается, что на Херсонщине оккупанты осознали, что попали в законодательную ловушку с псевдо-референдумом и включением области в состав России.

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«И пока коллаборанты от фейковой власти выискивают способы узаконить незаконное, на улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги, как свидетельство того, что население не воспринимает навязанные врагом символы, власть, образ жизни», — говорится в сообщении.

По данным ОК Юг, по Николаевщине враг продолжал гатить артиллерийским и ракетно-залповым огнем, и, поражая объекты промышленности, городской и пригородной инфраструктуры, РФ в том числе оказывает психологическое давление на мирных жителей населенных пунктов, пытаясь их заставить «русский мир» вместо страха перед обстрелами.

«В Одесской области враг продолжает расшатывать ситуацию вокруг прокладки сухопутного коридора от Крыма до Приднестровья, втягивание имеющихся в непризнанной республике военных сил в войну с запада и другими фейками-ужастиками о скоплении в регионе националистических подразделений», — резюмируется в сообщении.

Сообщалось, что ВСУ на Донбассе отразили 18 атак оккупантов. Уточняется, что военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 13 танков;
  • 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО)
  • 27 единиц боевой бронированной техники;
  • 2 единицы специальной инженерной техники;
  • 5 автомобилей.
Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Николаевская область Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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