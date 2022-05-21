«Ситуация на Донбассе крайне сложная». ВСУ сдерживают наступление оккупантов на Славянск и Северодонецк — Зеленский 21 мая, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский во время нового вечернего видеообращения 21 мая заявил, что ситуация на Донбассе крайне сложная. Однако, несмотря на попытки оккупантов РФ наступать на Славянск и Северодонецк, ВСУ сдерживают наступление.

Война России против Украины — главные события 21 мая

По словам Зеленского, военные ежедневно отражают наступательные планы России, срывая их, что является «конкретным вкладом в приближение главного дня, которого мы все ждем и за который боремся — дня победы».

Видео дня

«И никакие российские удары ни ракетные по Ровенской, ни артиллерия по Харьковской, Сумской областях, ни всем возможным оружием по Донбассу результата России не дадут», — подчеркнул президент.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты готовятся возобновить наступление на славянском и лиманском направлениях, а на донецком — пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на админграницы Луганской области.

15 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что под контролем Украины остались 10% Луганской области. Сейчас оккупанты регулярно обстреливают Северодонецк, 21 мая стало известно о разрушении моста, соединяющего город с Лисичанском.

13 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина сейчас входит в долгосрочную фазу войны. К 9 мая, по его словам, РФ потерпела стратегическое поражение.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.