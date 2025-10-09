Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором российский военный жалуется, что его и других солдат, несмотря на контузии и травмы, отправили на выполнение боевого задания.

Украинская разведка зафиксировала, что группа российских военных отказывалась выходить на боевые позиции из-за ранений и ненадлежащего медицинского обеспечения.

«Командир, что нам в лесу… мы вдвоем… втроем, считай, глухие — у нас два уха на троих. У меня рука вообще не работает, наполовину считай работает. Что тут копать, все штурмовики перекопали, нас везде Баба Яга подняла», — говорит командиру оккупант.

Однако его жалобы не убеждают старшего начальника — он настаивает, чтобы подчиненные вышли на позиции.

«Двойка ваша и друзья, почему вы сбежали из леса, там, где должны были находиться. У нас есть точки для конкретного задания, которые я обозначил, вы должны быть на точке, на конкретной точке. Я все сказал: давай, бери вещи и быстро на точки», — кричит командир оккупантов.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска страны-агрессора России получили приказы проводить штурмы украинских позиций на Покровском направлении любой ценой.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские войска оказались в ловушке — в своеобразном «мешке».

7 октября Институт изучения войны сообщил об аномально высоких потерях РФ на поле боя — соотношение убитых к раненым составляет 1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3. Самые высокие потери РФ фиксируются на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.