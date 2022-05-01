Проводят перегруппировку. Российские оккупанты хотят наступать на Николаев и Кривой Рог — Генштаб

1 мая, 19:25
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты вели боевые действия на южнобугском направлении, заявили в Генштабе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты вели боевые действия на южнобугском направлении, заявили в Генштабе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты ведут боевые действия на южнобугском направлении, чтобы создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 1 мая.

Также среди целей военных РФ — выход на административные границы Херсонской области. Основные усилия оккупанты сосредоточили на криворожском направлении, заявили в Генштабе. Они вели артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений в районах Таврийского, Осокоровки, Трудолюбовки и Князевки.

Видео дня
Читайте также:

Рахманин: Битва на Донбассе не достигла апогея, Путин попытается задавить Украину (Фото:Marcus Yam / t.me/V_Zelenskiy_official) «Это Мариуполь в масштабе двух областей». Битва на Донбассе не достигла апогея, Путин попытается задавить Украину — интервью с Рахманиным

На николаевском направлении РФ проводит перегруппировку подразделений. Российские военные провели воздушную разведку с помощью беспилотника в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской областей, чтобы уточнить обстановку и выявить позиции подразделений ВСУ.

На северском направлении россияне обстреляли украинские позиции в районе Сеньковки. Беспилотники противника там проводят разведку. Не исключаются обстрелы украинских позиций и инфраструктуры в приграничных районах.

На слобожанском направлении враг обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. При этом российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов. На изюмском направлении россияне понесли потери в живой силе и технике.

На донецком и таврийском направлениях враг пытался взять Рубежное и Попасную, но безуспешно — отошел с потерями. Также россияне неудачно штурмовали Озерное, Марьинку, Времовку и Зеленое Поле.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/306878508291901
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Генштаб Кривой Рог Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X