Проводят перегруппировку. Российские оккупанты хотят наступать на Николаев и Кривой Рог — Генштаб 1 мая, 19:25 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты вели боевые действия на южнобугском направлении, заявили в Генштабе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты ведут боевые действия на южнобугском направлении, чтобы создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 1 мая.

Также среди целей военных РФ — выход на административные границы Херсонской области. Основные усилия оккупанты сосредоточили на криворожском направлении, заявили в Генштабе. Они вели артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений в районах Таврийского, Осокоровки, Трудолюбовки и Князевки.

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На николаевском направлении РФ проводит перегруппировку подразделений. Российские военные провели воздушную разведку с помощью беспилотника в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской областей, чтобы уточнить обстановку и выявить позиции подразделений ВСУ.

На северском направлении россияне обстреляли украинские позиции в районе Сеньковки. Беспилотники противника там проводят разведку. Не исключаются обстрелы украинских позиций и инфраструктуры в приграничных районах.

На слобожанском направлении враг обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. При этом российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов. На изюмском направлении россияне понесли потери в живой силе и технике.

На донецком и таврийском направлениях враг пытался взять Рубежное и Попасную, но безуспешно — отошел с потерями. Также россияне неудачно штурмовали Озерное, Марьинку, Времовку и Зеленое Поле.

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