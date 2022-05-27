Наступление России на Донбассе может сделать регион безлюдным — Зеленский
Россия проводит очевидную политику геноцида — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнее наступление россиян на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
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В своем новом обращении украинский лидер отметил, что оккупанты хотят превратить в пепелище Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк как Волноваху и Мариуполь.
"В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте", - добавил Зеленский.
По его словам, все это, включая депортацию украинцев и массовые убийства гражданских, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия.
Ранее в Минобороны рассказали об обострении военной обстановки: бои с российскими оккупантами достигли максимальной интенсивности.
Войска РФ пытаются прорваться в Северодонецк, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
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