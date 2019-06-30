Оккупанты на Донбассе 31 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые Сегодня, 07:46 270 Цей матеріал також доступний українською Минобороны flickr Минобороны flickr

В субботу, 29 июня, вооруженные формирования РФ 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Гнитное, Опытное, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое, Красногоровка, Талаковка, Новоселовка Вторая, Каменка, Павлополь, Широкино, Лебединское.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ВСУ были обстреляны 13 раз в районах населенных пунктов Луганское, Майорск, Новолуганское, Зайцево, Железное.



В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское из минометов калибра 120 мм.