Алексей Бондарев
Я устал, я ухожу. Фильмы о кризисе среднего возраста
Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Оккупанты на Донбассе 31 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Сегодня, 07:46
270
Цей матеріал також доступний українською

Минобороны flickr

В субботу, 29 июня, вооруженные формирования РФ 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Гнитное, Опытное, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое, Красногоровка, Талаковка, Новоселовка Вторая, Каменка, Павлополь, Широкино, Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ВСУ были обстреляны 13 раз в районах населенных пунктов Луганское, Майорск, Новолуганское, Зайцево, Железное.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское из минометов калибра 120 мм.

Теги:   Оккупант ООС Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Футбол

Вчера, 23:07

img
Зидан не рассчитывает на украинского вратаря Реала, ставшего лучшим на молодежном ЧМ — медиа
Футбол

Вчера, 21:35

img
Итальянский клуб объявил о подписании украинского полузащитника
Политика

Сегодня, 00:01

img
У кандидата в депутаты от Слуги народа обнаружили двойное гражданство

ТОП 3

События

Вчера, 04:40

img
В одном из ресторанов Киева произошла массовая драка со стрельбой
10711
События

Вчера, 01:43

img
В Одесской области в результате пожара в рекреационной зоне сгорела база отдыха
7670
События

Сегодня, 12:01

img
Большие деньги. Миллионер Евгений Черняк откровенно — о бизнесе, команде и успехе
6023

Новости Одессы

img
Одесситы успешно выступили на международном фестивале Leopolis Jazz Fest 2019
img
Израненную лошадь заставляют катать туристов в одесской Аркадии
img
В Аккермане появится новое футбольное поле (политика)