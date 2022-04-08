«По гражданским и военным объектам». На Донбассе оккупанты наносили авиаудары тремя бомбардировщиками Су-24 — Минобороны Украины

8 апреля, 18:01
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Сбитый самолет оккупантов (Фото:ВМС ВС Украины)

Сбитый самолет оккупантов (Фото:ВМС ВС Украины)

За прошедшие сутки, 7 апреля, Украину обстреливали три российских бомбардировщика Су-24, сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузянык.

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«Для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданским и военным объектам в Донецкой области привлекались три российских бомбардировщика Су-24м», — сказал он во время брифинга.

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Он отметил, что оккупанты ведут наступательные действия с поддержкой артиллерии и авиации, чтобы овладеть ключевыми населенными пунктами в Донецкой области. Также Мотузянык подчеркнул, что оккупанты все еще стремятся установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

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По данным Генштаба на 8 апреля, Россия потеряла в Украине 150самолетов, 135 вертолетов, а также 19 000 личного состава.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Су-24 Бомбардировщики РФ Война в Украине

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