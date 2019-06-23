Оккупанты на Донбассе 31 раз обстреляли украинские позиции, восемь военных ранены
За сутки, 22 июня, вооруженные формирования РФ 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Водяного, Старогнатовки, Широкино, Красногоровки, Гнутово, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, оОпытно, Авдеевки, Песков.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ВСУ были обстреляны десять раз в районе Песчаного, Южного, Новолуганского, Луганского, Майорска, Зайцева, Новоалександровки.
За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения.
С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе Павлополя, Шумов и Южного.