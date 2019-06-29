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Оккупанты на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий получил ранения

Вчера, 20:54
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Минобороны flickr

С начала суток, 29 июня, оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Гранитное, Опытное, Зайцево, Железное, Новолуганское, Майорск.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации подразделения ВСУ дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Теги:   Донбасс Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе ООС

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