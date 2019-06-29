Оккупанты на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий получил ранения

С начала суток, 29 июня, оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.