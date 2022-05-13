Россия терпит сокрушительные потери при безуспешном наступлении на Лиманском направлении — глава Донецкой ОВА 13 мая, 03:42 Цей матеріал також доступний українською Попытки врага наступать не прекращаются — Кириленко (Фото:Павел Кириленко via Telegram)

Россия сталкивается с сокрушительными потерями во время безуспешного наступления на Лиманском направлении, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



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В телеэфире чиновник сообщил, что в области возникла сложная, но впрочем контролируемая ситуация, цитирует его Укринформ.

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«Наступление врага — Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока не успешны, враг терпит сокрушительные потери», — добавил Кириленко.

В то же время, он отметил, что эти попытки не прекращаются, а также выразил уверенность, что они не будут прекращаться, пока украинские защитники полностью не уничтожат врага.

«Нет ни одного населенного пункта [в области], который бы ни был обстрелян. Наиболее горячо — это Авдеевка, обстреливается практически круглосуточно, Угледар, Торецка громада — это за эти сутки», — резюмировал Кириленко.

По данным Генштаба, на Донецком направлении оккупанты пытаются захватить Рубежное и провести наступление на Лиман. Войска РФ также пытаются удержать позиции на правом берегу Северского Донца, готовятся к наступлению в направлениях Курахово и Новопавловки.



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