Бывший пленный украинский боец выиграл суд против России 22 мая, 06:11 Цей матеріал також доступний українською Владимир Фомицкий (Фото:Volodymyr Fomitskiy / Facebook)

Бывший военнопленный, участник боевых действий на Донбассе Владимир Фомицкий выиграл суд против России. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Долгинцевский райсуд Кривого Рога удовлетворил иск бойца и принял решение взыскать со страны-агрессора и акционерного общества Международный резервный банк (раньше — Сбербанк) в пользу мужчины 1 миллион гривен компенсации морального ущерба. Решение вступило в силу, и Владимир Фомицкий получил соответствующий документ.



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Адвокат украинца Дмитрий Чернеш рассказал изданию, что они с подзащитным решили подать иск и к государству РФ в лице ее посольства в Украине, и к российскому банку, который может выплатить средства. Процесс продолжался почти два года.

«Теперь будем реализовывать решение суда на практике. Исполнительные органы должны обеспечить исполнение этого решения, где бы эти деньги не лежали, даже по миру. Механизмов вполне достаточно. Теперь по этому же пути может идти любой гражданин Украины, который пострадал от агрессии России», — заявил адвокат.

Как сообщает Радио Свобода, Владимир Фомицкий был добровольцем батальона Кривбасс. Его взяли в плен российские силовики при выходе из Иловайского котла в 2014 году, он находился в плену десять дней. После освобождения Фомицкого признали непригодным к службе. Иск к России также направлен в Европейский суд по правам человека.

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