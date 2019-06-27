Боевики 39 раз обстреляли украинских военных на Донбассе: семеро пострадавших 27 июня, 08:00 779 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Иллюстративное фото Минобороны

В течение прошлых суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 39 раз нарушили режим прекращения огня, 13 раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь вблизи Старогнатовки. Неподалеку Широкино украинские позиции четыре раза попали под обстрелы из стрелкового оружия. Возле Каменки террористы применили минометы калибра 120 и 82 мм. Окраины Богдановки были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Павлополя боевики три раза ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В районе Новоселовки Второй террористы обстреливали украинских военных из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Дважды возле Авдеевки боевики нанесли удары из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Песков террористы стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраины Красногоровки попали под обстрел из автоматических гранатометов. Возле Марьинки украинские позиции были обстреляны из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, а неподалеку Опытного — из 120 мм миномета. В районе Водяного боевики трижды вели огонь из гранатометов различных систем, а вблизи Талаковки применили станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Луганского боевики четыре раза обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраины Крымского дважды попадали под огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Зайцево террористы четыре раза вели огонь из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Майорского террористы обстреляли украинских военных из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраины Новолуганского были обстреляны из миномета калибра 82 мм, а возле Гладосово боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Пивденного террористы применили миномет 82 мм, автоматический гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Вблизи Катериновки позиции украинских военных были обстреляны из автоматических гранатометов. Возле Майского террористы стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В штабе добавили, что за минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое — боевое травмирование.

По данным разведки, за прошлые сутки двое оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток было зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций. В частности, возле Опытного террористы вели огонь из вооружения БМП, а окраины Старогнатовки обстреляли из артиллерийских систем калибра 152 мм. Неподалеку от Хутора Вольный боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, вблизи Золотого-4 — из гранатометов различных систем, а в районе Новгородского трижды обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Луганского зафиксированы обстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Возле Орехового террористы обстреливали украинских военных из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а вблизи Новолуганского — из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП.