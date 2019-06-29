Боевики пытаются обвинить подразделения Объединенных сил в обстреле населенного пункта — штаб Вчера, 18:41 349 Цей матеріал також доступний українською ООС / Facebook Схема обстрела Пикузов ООС / Facebook

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ опубликована информация о факте провокационного обстрела домов в неподконтрольных Украине Пикузах.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.



В среду, 26 июня, наблюдатели СММ ОБСЕ прибыли в Пикузы, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки. Кроме того, от осколков была иссеченная стена этого же двухэтажного здания. По мнению представителей Миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, выпущенных из западного направления.

По словам местных жителей обстрел произошел утром 26 июня.



«На основании данных украинской стороны СЦКК, огневая активность подразделений ВС Украины и вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Пикузы, указывает на то, что 26 июня противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25. Украинские подразделения огонь в ответ не открывали», — сообщают в штабе ООС.

Подчеркивается, что исходя из указанных временных показателей, причастность украинских армейцев к обстрелу не подтверждается.

Провокационные обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения.

