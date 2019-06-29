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Боевики пытаются обвинить подразделения Объединенных сил в обстреле населенного пункта — штаб

Вчера, 18:41
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ООС / Facebook

Схема обстрела Пикузов

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ опубликована информация о факте провокационного обстрела домов в неподконтрольных Украине Пикузах.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

В среду, 26 июня, наблюдатели СММ ОБСЕ прибыли в Пикузы, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки. Кроме того, от осколков была иссеченная стена этого же двухэтажного здания. По мнению представителей Миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, выпущенных из западного направления.

По словам местных жителей обстрел произошел утром 26 июня.

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«На основании данных украинской стороны СЦКК, огневая активность подразделений ВС Украины и вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Пикузы, указывает на то, что 26 июня противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25. Украинские подразделения огонь в ответ не открывали», — сообщают в штабе ООС.

Подчеркивается, что исходя из указанных временных показателей, причастность украинских армейцев к обстрелу не подтверждается.

Провокационные обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения.

Теги:   СЦКК Донбасс ООС Война на Донбассе

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