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Удары из артиллерии и минометов: боевики 44 раза обстреляли украинских военных на Донбассе

Сегодня, 09:29
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Удары из артиллерии и минометов: боевики 44 раза обстреляли украинских военных на Донбассе - фото

пресс-служба Минобороны

Иллюстративное фото

В течение прошлых суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 44 раза нарушили режим прекращения огня, 15 раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики трижды ударили вблизи Водяного. Неподалеку Авдеевки позиции украинских военных пять раз были обстреляны из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов. Возле Красногоровки и Талаковки боевики применили станковые противотанковые гранатометы. Окраины Павлополя шесть раз попадали под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Марьинки боевики семь раз обстреляли украинских военных из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Богдановки террористы дважды вели огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино по украинским позициям трижды был нанесен удар из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраины Каменки попали под огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Возле Песков боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Новоселовки Второй боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Возле Чермалыка позиции украинских военных попали под огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия террористы дважды обстреляли украинских военных вблизи Пивденного. Неподалеку Новгородского были зафиксированы обстрелы из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраины Новолуганского попали под обстрелы из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Возле Крымского террористы обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Трижды из автоматических гранатометов были обстреляны украинские позиции в районе Луганского. Неподалеку Кряковки боевики вели огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что за минувшие сутки два украинских военнослужащих получили ранения, еще двое — боевое травмирование.

По данным разведки, за прошлые сутки трое оккупантов были ранены. Кроме того, украинские военные уничтожили вражеский беспилотник и повредили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы ЗООПРАК.

С начала текущих суток вблизи Лебединского боевики обстреляли украинские позиции из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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