Боевики на Донбассе обстреливали украинских военных из тяжелой артиллерии и минометов
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 23 раза нарушили режим прекращения огня, 12 раз применив запрещенное оружие.
Как сообщает пресс-центр ООС, боевики обстреливали украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции украинских военных были обстреляны четыре раза.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, и еще один ранен.
С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил.