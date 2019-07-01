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Боевики на Донбассе обстреливали украинских военных из тяжелой артиллерии и минометов

Сегодня, 07:12
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Министерство обороны Украины

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 23 раза нарушили режим прекращения огня, 12 раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, боевики обстреливали украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции украинских военных были обстреляны четыре раза.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, и еще один ранен.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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