На аэродроме Мелитополя прогремели взрывы — мэр 19 сентября, 16:07 Жители Мелитополя регулярно сообщают о взрывах на захваченном оккупантами аэродроме. (Фото:Скриншот видео Иван Федоров/Telegram)

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области на аэродроме прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова — взрывы. Уточняем информацию», — пишет Федоров.

Местные СМИ сообщали, что жители слышали семь взрывов, а также гул техники.

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«То ли рашисты традиционно проводят учения в районе, чтобы в спешном порядке отправить новобранцев на фронт. То ли наши в очередной раз уничтожают орков на аэродроме», — предположил ресурс РИА Мелитополь.

Жители Мелитополя регулярно сообщают о взрывах на захваченном оккупантами аэродроме.

Накануне сообщалось, что в Мелитополе партизаны взорвали железнодорожное полотно, которым оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из украинского Крыма.

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