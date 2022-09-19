На аэродроме Мелитополя прогремели взрывы — мэр
Жители Мелитополя регулярно сообщают о взрывах на захваченном оккупантами аэродроме. (Фото:Скриншот видео Иван Федоров/Telegram)
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области на аэродроме прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
«На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова — взрывы. Уточняем информацию», — пишет Федоров.
Местные СМИ сообщали, что жители слышали семь взрывов, а также гул техники.
«То ли рашисты традиционно проводят учения в районе, чтобы в спешном порядке отправить новобранцев на фронт. То ли наши в очередной раз уничтожают орков на аэродроме», — предположил ресурс РИА Мелитополь.
Жители Мелитополя регулярно сообщают о взрывах на захваченном оккупантами аэродроме.
Накануне сообщалось, что в Мелитополе партизаны взорвали железнодорожное полотно, которым оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из украинского Крыма.
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