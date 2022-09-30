Война может закончиться раньше прохождения всех процедур по вступлению Украины в НАТО — Подоляк 30 сентября, 18:51 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Война России против Украины может закончиться раньше, чем наше государство пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телемарафона он заявил, что подача Украиной заявки на вступление в НАТО не повлияет на войну против России и происходящее на оккупированных территориях.

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Подоляк подчеркнул, что эта заявка символизирует начало новой эры для Украины и формирования архитектуры безопасности.

«Как только Украина финализирует правильно войну, как только Россия проиграет, после этого не будет никаких препятствий для нас, чтобы вступить в НАТО», — сказал он.

На вопрос журналиста, будет ли вынуждено НАТО вступить в войну против России в случае принятия Украины в Альянс, Подоляк ответил: «Я думаю, что войну можно будет закончить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры».

По его мнению, Украина может практически одновременно с освобождением территорий войти в НАТО, чтобы предотвратить возникновение подобных масштабных войн в Европе в будущем.

Он также надеется, что подача заявки о вступлении в НАТО поможет ускорить поставки оружия Украине.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Зеленский сказал, что страна-агрессор РФ не остановилась бы на границах Украины, если бы Украина ее не остановила, и что только путь усиления нашей страны и изгнания оккупантов с украинской территории возвращает мир. Он также подчеркнул, что Украина готова к переговорам с другим президентом России, но не с Путиным.

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

