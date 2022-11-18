Война может закончиться раньше освобождения территорий военным путем — Подоляк 18 ноября, 00:51 ВСУ (Фото:Facebook.com/okPivden)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят территории военным путем. Он подчеркнул, что Украина в любом случае будет эффективно продвигаться на фронте.

Об этом советник ОП сказал в эфире телемарафона Єдині новини.



В частности, Подоляк прокомментировал заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о невысокой вероятности именно военной победы Украины в войне, которая определяется как отступление россиян со всей территории, включая Крым.

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«Я напомню просто 24 февраля, когда говорили, что вероятность того, что Украина выстоит, равна 0%. Сегодня закончились девять месяцев этой войны и Украина находится в фазе контрнаступления, эффективного продвижения по деоккупации своей территории. Поэтому мне кажется, что это просто такая дискуссионная площадка, где можно говорить — маловероятно, велика вероятность того или иного события. Но события – это конкретные действия на линии фронта и это конкретные поставки военных способностей», — рассказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина в любом случае будет эффективно продвигаться на фронте.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа ? Возможно, будет выглядеть немного по-другому. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, упадет ли большой город, который восемь лет был оккупирован РФ, например Луганск, после этого начнутся необратимые процессы — и в политических элитах РФ, и в обществе. И таким образом война может закончиться раньше, чем мы военным путем будем все увольнять. Потому что будет уволено оно по факту того, что Россия проиграла войну», — объяснил Подоляк.