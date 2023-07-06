«Для некоторых войны даже не было, а мы еще не победили». Большая беседа NV с Тарасом Чмутом — о проблемах и перспективах армии 6 июля, 13:37 NV Премиум Директор Фонда Повернись живим Тарас Чмут и БпАК ШАРК (Фото:Тарас Чмут / Facebook)

Тарас Чмут — военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМС, волонтер, участник российско-украинской войны. Но его в основном знают как руководителя одного из крупнейших в Украине благотворительных фондов — Повернись живим, который только за 2022 год получил 1,7 миллиона донатов на сумму 5,7 миллиарда гривен.



В интервью Radio NV Чмут рассказал, в чем нуждаются украинские защитники, как украинцы охладели к войне после битвы за Киев и какие перспективы есть у отечественного военно-промышленного комплекса.

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— Начнем с наступления ВСУ. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются наши защитники, — это заминирование. Мы должны тратить очень много сил, очень много здоровья и жизней наших защитников и защитниц на разминирование.

— Это правда.

— Действительно ли это проблема № 1? Возможно, украинцы могут скинуться деньгами? Есть ли такая возможность для того, чтобы помочь нашей армии именно в этом?

— Первый вопрос: действительно тотальное [минирование]. Когда я говорю «тотальное», люди все равно не понимают, насколько это много. Это, условно, каждый квадратный метр территории проминирован.

Тотальное заминирование существенно затрудняет любое продвижение для Вооруженных сил Украины. Это серьезная проблема, которая не может быть решена ни средствами дистанционного разминирования вроде УР-77 или 83, чем-то подобным западным [оборудованием], ни просто саперами. Плюс это все происходит в условиях постоянных обстрелов, постоянного контактного боя.

Второе. Да, у нас одно из направлений работы — это минная безопасность и разминирование. Сейчас мы реализуем большой совместный проект с Киевстаром по обеспечению 146 мобильных групп разминирования командования Сил поддержки. Простым языком — это бывшие инженерные войска. Это военные, которые занимаются разминированием как уже освобожденных территорий, так и непосредственно на поле боя или возле поля боя, на второй линии. Или [находятся] в одних порядках с пехотой, которая наступает.

— На вашем сайте сбор на разминирование страны?

— Проект называется Нам здесь жить, потому что Нам здесь жить — он о будущем. Он касается как раз системного подхода к разминированию.

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— О давлении со стороны наших западных партнеров говорит даже генерал Залужный. На прошлой неделе было интервью в The Washington Post, где он сказал понятные фразы о том, что это не сериал, это не шоу, что давить на нас не надо, потому что мы не имеем тех средств, чтобы продвигаться быстрее — истребителей, дальнобойных ракет. Вы на своем уровне чувствуете это давление?

— Я его чувствую только от журналистов, которые об этом спрашивают.

— Есть мнение, что якобы наши партнеры говорят: «У вас есть время, видимо, до октября, потому что в октябре начнутся дожди и все остановится». Как вы думаете, такие панические настроения оправданы? Действительно ли это можно воспринимать так, что на нас давят?

— Панические настроения… Это если бы мы вели какую-то глухую оборону на Львовщине, тогда бы мы говорили о панических настроениях. Мы говорим о наступлении Вооруженных сил Украины по возвращению своих территорий. В чем здесь паничность, мне не очень понятно, и для чего использовать подобную терминологию.

Мы наступаем, а не отступаем, мы освобождаем, а не теряем. То, что кому-то не нравится темп, — приглашаем всех показать, как надо — на уровне людей, стран, Вооруженных сил, частей. Покажите, как надо наступать, мы посмотрим. Если у вас получится лучше, мы признаем, что кто-то умеет воевать лучше Украины. Но пока таких нет. Говорить могут все, а пусть кто-то покажет делом.

— Как мы должны воспринимать те сигналы, которые сейчас получаем? 11−12 июля саммит НАТО. Конечно, там никто не будет говорить Украине, что «вы члены НАТО, теперь мы будем все сражаться с Россией».

— Время покажет, откуда вы знаете?

— Мы хотим в это верить, но перед этим саммитом нам говорят, что истребители — после контрнаступления, что странно, учитывая то, что оно не ограничено во времени. Канцлер Германии Шольц, который говорит, что не будут давать Taurus, — «они у нас есть, но мы смотрим на наших американских партнеров, союзников, они не дают ATACMS, и мы не будем».

— Taurus — это крылатая ракета. Все же она больше похожа на Storm Shadow, грубо говоря, то же самое. И они у нас есть.

Давайте так: это не вопрос, какую отмазку придумала страна, чтобы что-то делать или чего-то не делать. Если есть желание, как у Британии, то все делается: и Гарпуны появляются, и Storm Shadow. Если нет желания, то всегда есть какая-то причина: когда-то, что-то, где-то, кто-то, кому-то. Вот и все.

— Проблему коррупции в Украине в своей деятельности вы ощущаете?